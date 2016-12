1 voter Foot4me, la plateforme du foot pro et amateur ! soumis par

Une base de donnée mondiale dans laquelle vous pouvez déposer votre profil et cela, quelque soit votre rôle dans le monde du football : Joueur, Entraineur, Club, Recruteur, Membre de staff ou Agent FIFA

Un moteur de recherche détaillé

Un système de dépôt d’annonces

Un réseau footballistique international avec messagerie interne, suivi de joueurs, etc.



Foot4me, pour qui ?



Pour toutes les personnes actives au niveau professionnel, semi-professionnel et amateur

