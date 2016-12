1 voter

Profitez gratuitement d'un puissant livescore foot

Dans un domaine aussi concurrentiel que le suivi des matchs de foot en direct, il est important et même indispensable de se distinguer. A ce jour réputé comme fiable et complet, le livescore football en direct de SportyTrader offre une prestation de qualité qui plus est gratuite.

Tous les matchs européens et mondiaux

Le livescore SportyTrader couvre absolument tous les matchs européens et mondiaux. Suivez le foot en direct et les championnats de Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, Serie A, Liga, Premier League ou encore Liga Sagres. Profitez également des scores en live des matchs d'Europa Ligue, Ligue des Champions ou encore de l'Euro 2012. Sur le Livescore SportyTrader, vous y trouverez même les résultats des matchs du Congo. Convivial, rapide et gratuit, le livescore répondra parfaitement à vos exigences si vous souhaitez suivre tout le football en direct live.

Toutes les infos dont vous avez besoin

Pour chaque match proposé affiché sur le livescore, vous avez bien évidemment droit au score du match en live, aux noms des buteurs, aux cartons, aux changements mais aussi aux meilleures cotes sur le marché du pari sportif. Par rapport aux matchs plus importants, vous avez en plus droit à la composition des équipes, aux commentaires de la rédaction mais aussi aux conseils de paris en direct pour augmenter vos chances de gain.