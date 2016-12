1 voter

Marseille reçu 5 sur 5

En s'imposant sur la pelouse de Nancy dimanche soir, l'olympique de Marseille s'est emparé du fauteuil de la ligue 1. Mieux , les Olympiens sont invaincus depuis la première journée de championnat et affiche au compteur 15 points sur 15 possible. Ce qui leur permet de battre leur record d’invincibilité en championnat.



Une sereinité retrouvée , un groupe discipliné



Pourtant la présaison caractérisée par le mercato estival ne présage rien de tel lorsque l'homme a la casquette Elie Baup reprend les rennes de l'équipe. En effet , l'OM a perd un bon nombre de ses cadres entre tel que Stephane Mbia ou encore Cesar Azpilicueta. De plus , bon nombre d'observateurs pronostiquent une saison plutot tranquille coté de la canébière et se rangent derrière le PSG et son recrutement de gala. Mais les Marseillais prouvent une fois de plus que le foot n'est pas une science exacte. Avec une sereinité retrouvée, le groupe apparait plus discipliné. Et cela a son impact sur le terrain avec une bonne entente entre le joueurs, des passes plus appliquées, un bon repositionement, etc. On note egalement le retour en état de grace d'andré pierre Gignac jumelé a la confirmation des talents made in Marseille tel que Jordan Ayew. Ceci fait énormement de bien dans le groupe. Et cette onde positive produit un résultat qui est plus que satisfaisant. Marseille n'avance plus a visage masqué dans la conquete du titre car 6 des 12 équipes à avoir eu un tel ratio par le passé ont été sacré au final. Mais pas de quoi s'emballe car il reste encore beaucoup de matchs.Les Olympiens se doivent donc de rester concentrés s'ils veulent que cette série continue, surtout qu'ils enregistreront le retour de Loic Remy. De quoi préparer sereinement le voyage à Annecy pour affronter Evian ou un autre record pourrait encore tomber. Celui de 6 victoires consécutives detenu par Bordeaux (1998-1999) qui avait à sa tete en ce moment la un certain Elie Baup.



