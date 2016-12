Les souffrances du football maghrÃ©bin

1 voter

Les souffrances du football maghrébin

soumis par medgentelman Posté il y a 1717 jours ( mopfoot.fr )

Le niveau football dans les pays du Maghreb a bien reculé ces dernières années, le jeu le plus populaire dans ces pays souffre des problèmes partout.

Il y' a un grand retard au niveau de la formation, les meilleurs joueurs des sélections maghrébines sont formées en Europe. Cela est dû au manque des centres des formations professionnels. Une chute des résultats notamment due à l'absence des grands joueurs, même les stars maghrébines qui évoluent à l'étranger n'ont plus la fibre patriotique et ne veulent plus jouer pour leurs sélections, ils donnent la priorité à leurs propres carrières et attendent l'occasion pour porter le maillot de l'équipe de France.