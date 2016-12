1 voter

Hatem Ben Arfa : un grand pas vers l'Euro 2012 ?

soumis par medgentelman Posté il y a 1717 jours ( mopfoot.fr )

Auteur d'un but à la Messi, Hatem Ben Arfa continue à briller avec Newcastle et marque les esprits en Angleterre.

Hatem Ben Arfa, l'ancien Lyonnais et marseillais a offert à son équipe une victoire précieuse lors de la 33e journée de Premier League.