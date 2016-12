1 voter

Écrivain argentin: Leo Messi souffre de schizophrénie

soumis par medgentelman Posté il y a 1847 jours ( medsuperfoot.blogspot.com )

Le célèbre écrivain Argentin Leonardo Vacheo croit que Lionel Messi souffre de schizophrénie en raison des différences évidentes entre lui et les Géants dans le jeu de football, soulignant qu'il analysé plusieurs aspects liés à la propriétaire du Ballon d'Or, qui arrive toujours en retard à l'entrainement.

Leonardo Vacheo a déclaré dans une interview avec le journal «Sport»: " les stars du football ont un caractère similaire à l'intérieur ou l'extérieur du stade, par exemple, Maradona a une forte personnalité, tandis que Ronaldinho est amusant et Zidane est élégant alors que Cristiano Ronaldo est arrogant, cependant, que ces personalités ne diffèrent pas dans le stade ou à l'extérieur, mais Messi semble être un homme simple sur le terrain, mais un personnage complexe hors du terrain. "

Selon Vacheo, Messi parle peu ou il ne parle pas du tout, en soulignant que s'il a parlé il ne dit que quelques mots, tout en soulignant le manque de discipline de Lionel dans ses rendez-vous, ainsi que l'absence d'un passe-temps spécifique pour l'argentin car dans son temps libre il préfère dormir ou de communiquer avec ses amis avec son téléphone portable et ne pas regarder la télévision ou lire.