Boxing Day ! A vos écrans

Alors que le football français va se mettre en stand-by durant les fêtes, le foot british, à contrario, enchaîne les matchs. Aux quatres coins de la planète, les amoureux du foot peuvent alors se régaler sur ce qu’il se fait de mieux en matière de ballon rond avec des retransmissions TV inégalées.



La tradition se nomme « Boxing day ». Profitant de leurs vacances, du Nord de l’Écosse aux rives Sud de l’Angleterre, les Britanniques se rendent en masse dans les stades, qui affichent tous complets à cette occasion.



Les footballeurs, eux, devront patienter avant de prendre quelques vacances. Sur la dizaine de jours qui suivent Noël, ils vont jouer quatre matchs. Pour les joueurs anglais, c’est la routine incontournable. Pour les étrangers de Premier League, en revanche, les matchs du « Boxing Day » sont une double peine. Ils les privent de réveillon en famille, dans leur pays, et ils y laissent une énergie folle. Pour preuve, l’épuisement manifeste de l’équipe d’Angleterre lors du dernier mondial.



Les coachs le savent, il faudra compter sur l’ensemble de leurs effectifs pour pouvoir être compétitifs jusqu’à la 38eme journée. Plus encore durant le Boxing Day, si les joueurs font des efforts pour leurs co-équipiers, se battent façon rugbymen et traversent avec succès la nouvelle année, alors, psychologiquement, ils seront armés pour continuer sur leur série. Pour les spécialistes, ces quelques jours de fête permettent donc de savoir qui peut prétendre au titre et qui risque la relégation.



Deux thèses s’affrontent ou se complètent quant à l’origine du Boxing Day, traditionnellement férié :



Ambiance Gosford Park : c’est le jour donné aux domestiques par leurs employeurs au lendemain de l’indispensable service pour les festivités de Noël. Dans la logique des étrennes, les maîtres offraient alors une « boîte de noël » à leurs serviteurs.



Une seconde version évoque les troncs d’église, dont le contenu était alors redistribué sous forme de présents aux pauvres de la paroisse. Soit l’ambiance Oliver Twist.



Si les anglais ne sont pas d’accord, une chose est sure, pour nous, le Boxing Day est un régale à suivre sans modération !



Alors à tous, rendez-vous le week-end prochain pour le plaisir sportif des fêtes de fin d’année.



Qui en sortira vainqueur ? Dénouement le 02 janvier à 21h00 avec un alléchant Newcaslte-Everton en clôture.



